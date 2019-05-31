Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da hırsızlık
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Afyonkarahisar'da hırsızlık

51 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bolvadin ilçesi Kırkgöz ve Mescit mahallesinde, bisiklet ve motosiklet çalındığı şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile teknik takibin ardından şüphelileri belirledi.
Sultandağı ilçesinde de hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, C.A, S.G. ve A.K. polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:48 Kaynak: AA
Sultandağı, Bolvadin, Afyon, Güncel
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