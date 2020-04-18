Afyonkarahisar'da hırsızlık - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait eski bir su deposundaki demir malzemeleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eldere köyündeki "önleyici kolluk devriyesi"nde, bölgede DSİ'ye ait eski bir su deposundan hırsızlık yapan 3 zanlıyı tespit etti.

Ekipler, olay yerine giderek Ş.A, A.R.M. ve Y.A.'yı çaldıkları demir malzemeleri, araçlarına yükledikleri sırada yakaladı.

Araçta yapılan aramada, şüphelilerin depodan çaldıkları malzemeler ile hırsızlıkta kullanılan İngiliz anahtarı, manivela ve aparatlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılara 5 bin 366 lira ceza kesilerek yasal işlem uygulandı.