Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü polisin çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarının ardından bölgede titiz bir çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Beldede çeşitli tarihlerde televizyonlar, ziynet eşyaları, kol saatleri ve drone çalınması olaylarının şüphelisi olan M.E., B.K. ve N.E. yakalandı. Şüphelilerin çaldığı televizyon ve ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olayını itiraf etti. Olaya karıştığı tespit edilen ve halen Suriye sınırında uzman erbaş olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yakalanan 3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.