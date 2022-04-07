Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ile demir çubuk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü, Hocalar ilçesi Akçadere köyü ile Kızılören ilçesi Yenibelkavak köylerinde elektrik kablosu, demir çubuk, tel ve 250 silikon yapıştırıcı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıklarla ilgili 8 şüpheliyi tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı, aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika