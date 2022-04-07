Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

07.04.2022 12:47
Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ile demir çubuk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ile demir çubuk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü, Hocalar ilçesi Akçadere köyü ile Kızılören ilçesi Yenibelkavak köylerinde elektrik kablosu, demir çubuk, tel ve 250 silikon yapıştırıcı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıklarla ilgili 8 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı, aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Silikonları bile çaldılar Silikonları bile çaldılar Afyonkarahisar'da eski belediye başkanı ile bir şüpheli hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı Afyonkarahisar'da eski belediye başkanı ile bir şüpheli hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement