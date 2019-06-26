Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın
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Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın

40 dakika önce

Afyonkarahisar'da horoz dövüşü yapılarak kumar oynandığı ihbar edilen metruk binaya yapılan operasyonda, 13 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da horoz dövüştürenlere baskın, System.String[]
Afyonkarahisar'da horoz dövüşü yapılarak kumar oynandığı ihbar edilen metruk binaya yapılan operasyonda, 13 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne, Ataköy Mahallesi'nde metruk bir binada horoz dövüşü yapılarak kumar oynandığı ihbarı ulaştı.
Harekete geçen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan 1 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapılırken, 13 kişiye de idari para cezası kesildi.
Dövüştürülen 2 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:27 Kaynak: AA
Afyon, Güncel
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