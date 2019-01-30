Afyonkarahisar'da Hükümlülere Müzik Dinletisi
2 saat önce
Afyonkarahisar'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde hükümlülere yönelik Türk sanat musikisi dinletisi yapıldı.
Afyonkarahisar
'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde hükümlülere yönelik Türk sanat musikisi dinletisi yapıldı.
Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programa, 80 denetimli serbestlik hükümlüsü katıldı.
Programda, Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Öğretim Görevlisi Erman Saydam ve ekibi tarafından Türk sanat musikisi eserleri seslendirildi.
Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy
, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümlülere önemsendiklerini bilmelerini sağlamak, farkındalık düzeylerini arttırmak ve onlara destek olabilmek adına çeşitli faaliyetler düzenliyoruz." dedi.
Ersoy, denetimli serbestlik hükümlülerine yönelik düzenlenen müzik dinletisi etkinliği için Saydam ve ekibine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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