Afyonkarahisar'da husumetlisini minibüs durağında pompalı tüfekle yaralayan kişi, yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sokakta takip ettiği husumetlisini minibüs durağında pompalı tüfekle ayağından yaralayan kişi, gözaltına alındı.
İddiaya göre, R.A, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle takip ettiği husumetlisi Aytekin T'yi Bahçelievler Mahallesi Libas Sokak'ta minibüs durağında ayağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Aytekin T, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, kaçan R.A'yı suç aleti pompalı tüfekle birlikte kısa süre yakaladı.
Kaynak: AA
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