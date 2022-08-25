Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren otobüs kazası - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren otobüs kazası

25.08.2022 07:18

Afyonkarahisar'da içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs yol kenarındaki refüje çarparak durabildi.

Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren otobüs kazası

İçerisinde 30 yolcunun olduğu otobüs refüje çarparak durabildi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Yüreklerin ağza geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Zahire Pazarı yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye- İstanbul seferi yapan Osman K., yönetimindeki 48 DG 907 plakalı, içerisinde 30 yolcu bulunan otobüs, Zahire Pazarı yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüste büyük panik yaşanırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri kazada ölen ya da yaralananın olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından yolcular eşyaları ile birlikte bölgeye gelen firmaya ait başka bir otobüse nakledildi.

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Afyonkarahisar'da 1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı Afyonkarahisar'da 1922 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren otobüs kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren otobüs kazası - Son Dakika
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