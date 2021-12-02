AFYONKARAHİSAR - "İddia kuponu" dolandırıcılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabı ele geçirilen kişinin arkadaşlarının "iddaa kuponuyla para kazandığı" paylaşımıyla 80 bin 325 lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmalarda bahis kuponu paylaşımlarıyla Türkiye'nin farklı illerinde birçok vatandaşın 451 bin 567 lira dolandırıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 29 Kasım'da Mersin'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak Afyonkarahisar'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilişim sistemine girme ve verileri değiştirmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.