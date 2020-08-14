Afyonkarahisar'da İGM ağustos ayı toplantıları sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin ağustos ayı meclis toplantıları sona erdi.

İl Genel Meclisi Toplantı salonunda gerçekleştirilen 5'inci oturuma Başkan Burhanettin Çoban başkanlık etti. İhtisas komisyonlarından gelen raporların görüşüldüğü toplantıda komisyonlara gönderilen önergeler doğrultusunda köylere yapılması istenen yol, su, kanalizasyon ve parke döşenmesi gibi konularda gereğinin yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının imzası ile verilen ve Afyonkarahisar Valiliği tarafından tüm ilçelere yapılması için çalışma başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi'ne maddi destek verilmesini içeren önerge ilgili komisyonlarda görüşülerek karara bağlandı.

İlgili komisyonların projeye, 200 bin lira destek verilmesi yönündeki kararı, oy birliği ile kabul edildi.

Çoban, projenin Türkiye'de "bir ilk" olduğunu ve kadınların gelişimini arttıracak bir proje olduğunu söyleyerek meclis üyelerinin projeye gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür etti.