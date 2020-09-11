Afyonkarahisar'da İGM toplantıları sona erdi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları, yapılan 5. ve son oturum ile sona erdi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi eylül ayı son oturumu Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında tüm meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, valilik makamından gönderilen üç adet gündem dışı konunun meclis üyelerine okunması ve ilgili komisyonlara gönderilmesi ile başladı.

Toplantıda ihtisas komisyonlarından gelen raporlarda Emirdağ ilçesine bağlı Karaağaç köyü ile Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi köylerindeki imar plan değişikliği talebi komisyonlardan gelen uygundur görüşü üzerine oy birliği ile kabul edildi.

Diğer bir komisyon kararında ise Emirdağ ilçesine bağlı Özkan köyü ile Yukarıpiribeyli köyü arasındaki yolun stabilize yapılması işinin dairesince yapılmasına karar verildi.

Oturumun son komisyon raporunda ise İl Özel İdaresine ait olan ve kullanılmayan kamyonların ilçelere dağıtılması yönünde gelen talep görüşüldü. Bir kamyonet ile 5 kamyonunun talep gelen beldelere verilmesi, 2000 model bir kamyonun ise Afyonkarahisar'ın kardeş şehri olan Şırnak'ın Uludere ilçe belediyesine hibe edilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

Toplantı, meclis üyelerinden gelen önergelerin ilgili komisyonlara gönderilmesi, Ekim ayı toplantılarının 5 Ekimde yapılmasının kararlaştırılmasının ardından sona erdi.