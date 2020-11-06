Afyonkarahisar'da İGM üyeleri kan bağışı yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyeleri, Kasım ayı toplantılarının 5. oturumunun ardından kurum önüne gelen Kızılay kan bağışı aracına giderek kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin 5. oturumu Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından Çoban, Kızılay kan bağışı aracının kan toplamak için geldiğini belirterek, kan vermek isteyen üyelere duyuruda bulundu.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, kan veren meclis üyelerine ve il özeli idaresi çalışanlarına teşekkür etti.

Çoban, Kızılay'ın kan toplama işini yıllardır sürdürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yüz akı kurumlarından olan Kızılay, kan toplama işini yıllardır çok güzel bir şekilde yürütüyor. Bugün de İl Genel Meclisinin üyeleri kan toplama aracında kan veriyorlar. Arkadaşlar da oldukça yoğun ilgi gösterdi. Kan veren meclis üyelerine, il özel idaresi personeline teşekkür ediyorum."