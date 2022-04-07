Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki dağıtılacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki dağıtılacak

07.04.2022 12:51
Afyonkarahisar'da ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki dağıtılacak

Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı ile Bakkallar Esnaf Odası arasında yapılan işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki dağıtılacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı ile Bakkallar Esnaf Odası arasında yapılan işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki dağıtılacağı bildirildi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, parti binasında, gazetecilere, kentte Bakkallar Esnaf Odası ile Türkiye'de örnek olacak bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Partinin yönetim kurulu hayırseverlerin desteğiyle Bakkallar Esnaf Odası'ndan alışveriş çeki alındığını dile getiren Uluçay, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı yapılacak bu alışveriş çekleri sadece, bakkallar odasına kayıtlı mahalle bakkallarında geçerli olacak. Uygulamayla hem mahalle bakkalları desteklenmiş olacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülecek. Kendilerini mahallenin güvenliğinden sorumlu tutan, ayak seslerinden bile kimin geldiğini tahmin eden, kapısı ardına kadar açık bakkallarımız için ne yapsak azdır."

Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Cengiz Üstün de ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileleri için alınan ve sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak alışveriş çekleri için teşekkür ederek uygulamanın dayanışma açısından da örnek olacağını ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Başkamı Ziya Coşkun Karadeniz ile partililer katıldı.

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Esnaf Odası, Karahisar, alışveriş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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