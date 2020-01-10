Afyonkarahisar'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kız kaçırma olayından önceden husumetli ve akraba olan iki aile, Örnek Mahallesi'nde Abdullah Arslan'ın evinin önünde karşılaşmasının ardından tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinden sonra Abdullah Arslan, ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiği Ömer Arslan, Yaşar Arslan, Hülya Arslan ile Hüseyin Altunkaya'yı farklı yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yaşar Arslan, hayatını kaybetti.

Yaralılardan Ömer Arslan ile Hüseyin Altunkaya'nın da hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Şüpheli Abdullah Arslan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşar Arslan, Beyyazı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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