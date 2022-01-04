Afyonkarahisar'da iki aile geçimlerini ot süpürge üretiminden sağlıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki ailenin ürettiği ot süpürgeler, çevre il ve ilçelerde temizlik işlerinde kullanılıyor.

İlçeye bağlı Saltık köyünde yaşayan Göksel-Fatma Aydın ile Ersin-Leyla Türk çifti, 20 yıldır kendi arazilerinde ekimini yaptıkları süpürge otlarını evlerinin bir bölümlerine kurdukları atölyelerde işliyor.

Süpürge yapım ustası Göksel Aydın, AA muhabirine, babasının Sakarya'da öğrendiği süpürge yapımını 20 yıldır sürdürdüklerini anlattı.

Aydın, köylerindeki 40 dekar araziye yazın süpürge otu ektiklerini belirterek, "Tarladan biçip getirdiğimiz otları, kurutup depoluyoruz. Belirli bir süre sonra ıslatma ve kükürte yatırma işlemimiz oluyor. Kışın da evimizin bir bölümüne kurduğumuz atölyede süpürge haline getiriyoruz. Eşimle yılda yaklaşık 5 bin süpürge üretebiliyoruz. Yaptığımız bu süpürgeleri, Afyonkarahisar başta olmak üzere Uşak, Denizli ve bazı ilçelerinde 20 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Aydın, üretimini yaptıklarını süpürgelerin eskiye göre olmasa da yaz aylarında satışının iyi olduğunu dile getirerek, "Elektrikli süpürgelerle balkon, merdiven ve bahçeyi süpüremezsiniz. İnsanlar bu gibi yerlerde bizim yaptığımız süpürgelere ihtiyaç duyuyor. Yaptığımız süpürgeler beğeniliyor. Güzel de geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Fatma Aydın da süpürge yapımının zahmetli ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, "Atölyemizde eşim otları ayırıyor. Ben de dikimini yapıyorum. Süpürge yapımı iyi bir meslek, severek yapıyoruz. Eşimle günlük 30-40 süpürge üretebiliyoruz. Yaptığımız süpürgeler hem çok beğeniliyor hem gönül rahatlığıyla kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

"Süpürgenin yapacağı işlem temizlemek"

Ersin Türk ise her işin kendine göre bir zorluğunun olduğunu süpürge üretiminin de tamamen fiziki güce dayandığını ve meşakkatli olduğunu anlattı.

Süpürgenin her evde zaruri bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Türk, "Ot süpürgesinin yapacağı işlem zaten temizlemek. Biz de bunu imal ediyoruz. Talep ve siparişe göre büyük, orta ve küçük boylarda süpürge üretiyoruz. Bu siparişleri pazarcılar ve hırdavatçılar veriyor. Bu süpürgeler, büyük marketlerde bulunabilir. Biz de bu işi köyümüzde elimizden geldiği kadar üretmeye devam edeceğiz. İnşallah, dikim konusunda bir makine alabilirsek üretimi daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.