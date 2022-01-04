Üye Girişi
Afyonkarahisar'da iki aile geçimlerini ot süpürge üretiminden sağlıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki aile geçimlerini ot süpürge üretiminden sağlıyor

04.01.2022 11:07
Afyonkarahisar'da iki aile geçimlerini ot süpürge üretiminden sağlıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki ailenin ürettiği ot süpürgeler, çevre il ve ilçelerde temizlik işlerinde kullanılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki ailenin ürettiği ot süpürgeler, çevre il ve ilçelerde temizlik işlerinde kullanılıyor.

İlçeye bağlı Saltık köyünde yaşayan Göksel-Fatma Aydın ile Ersin-Leyla Türk çifti, 20 yıldır kendi arazilerinde ekimini yaptıkları süpürge otlarını evlerinin bir bölümlerine kurdukları atölyelerde işliyor.

Süpürge yapım ustası Göksel Aydın, AA muhabirine, babasının Sakarya'da öğrendiği süpürge yapımını 20 yıldır sürdürdüklerini anlattı.

Aydın, köylerindeki 40 dekar araziye yazın süpürge otu ektiklerini belirterek, "Tarladan biçip getirdiğimiz otları, kurutup depoluyoruz. Belirli bir süre sonra ıslatma ve kükürte yatırma işlemimiz oluyor. Kışın da evimizin bir bölümüne kurduğumuz atölyede süpürge haline getiriyoruz. Eşimle yılda yaklaşık 5 bin süpürge üretebiliyoruz. Yaptığımız bu süpürgeleri, Afyonkarahisar başta olmak üzere Uşak, Denizli ve bazı ilçelerinde 20 liradan satıyoruz." diye konuştu.

Aydın, üretimini yaptıklarını süpürgelerin eskiye göre olmasa da yaz aylarında satışının iyi olduğunu dile getirerek, "Elektrikli süpürgelerle balkon, merdiven ve bahçeyi süpüremezsiniz. İnsanlar bu gibi yerlerde bizim yaptığımız süpürgelere ihtiyaç duyuyor. Yaptığımız süpürgeler beğeniliyor. Güzel de geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Fatma Aydın da süpürge yapımının zahmetli ve sabır isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, "Atölyemizde eşim otları ayırıyor. Ben de dikimini yapıyorum. Süpürge yapımı iyi bir meslek, severek yapıyoruz. Eşimle günlük 30-40 süpürge üretebiliyoruz. Yaptığımız süpürgeler hem çok beğeniliyor hem gönül rahatlığıyla kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

"Süpürgenin yapacağı işlem temizlemek"

Ersin Türk ise her işin kendine göre bir zorluğunun olduğunu süpürge üretiminin de tamamen fiziki güce dayandığını ve meşakkatli olduğunu anlattı.

Süpürgenin her evde zaruri bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Türk, "Ot süpürgesinin yapacağı işlem zaten temizlemek. Biz de bunu imal ediyoruz. Talep ve siparişe göre büyük, orta ve küçük boylarda süpürge üretiyoruz. Bu siparişleri pazarcılar ve hırdavatçılar veriyor. Bu süpürgeler, büyük marketlerde bulunabilir. Biz de bu işi köyümüzde elimizden geldiği kadar üretmeye devam edeceğiz. İnşallah, dikim konusunda bir makine alabilirsek üretimi daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500

Karahisar, Sakarya, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki aile geçimlerini ot süpürge üretiminden sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş! Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!         
10:58
Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
10:42
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı Kantincinin tacizine uğrayan öğrencilerden biri: 4 aydır birçok öğrenciye yapıyordu, müdür örtbas etmeye çalıştı         
16:49
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:06 Yeni yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı! İşte o rakam!
10:58 Cem Yılmaz'dan Diamond Elite Platinum Plus göndermesi: Cem bitmiş!
10:48 Galatasaray'ın iki futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı
10:41 Eski MHP'li vekil Yahnici: Tüzüğünü yazdığım partiden ihracım isteniyor
10:39 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan yeni aşk iddiası
10:37 ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Kar fırtınası uçakta mahsur bıraktı
10:35 Güne yükselişle başlayan dolar 13,25'ten işlem görüyor
10:34 Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak
10:22 Zam yağmuru raporu! Un ve tavuk yüzde 86, yağ yüzde 76, yoğurt yüzde 74, nohut yüzde 66 arttı
10:16 Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'a göre, güzel kalp fiziksel özellikten daha değerli
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 11:15:30. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki aile geçimlerini ot süpürge üretiminden sağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement