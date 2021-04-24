Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dairecep Mahallesi Karamanoğlu Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu bina ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.