Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılca köyünde Ramazan Çelik'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.