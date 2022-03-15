Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

15.03.2022 19:09
Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılca köyünde Ramazan Çelik'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Ramazan Çelik, Karahisar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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