İki motosiklet bir otomobiller çarpıştı, biri ağır 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki motosikletin bir otomobiller çarpıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'nin kullandığı hurdaya ayrılan motosiklet ile B.G.'nin kullandığı tescilsiz motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önlerinde seyreden E.A., idaresindeki 03 ACA 636 plakalı otomobile yandan çarptı. Meydana gelen kazada yola savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücülerini ambulans ile hastaneye kaldırırken, sürücülerden A.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR