Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samet İpek idaresindeki 03 ABC 115 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde Furkan Çeliker'in kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki Şevket Sarıtaş ve İbrahim Sadıç, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslara Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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