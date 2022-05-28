Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

28.05.2022 15:34
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samet İpek idaresindeki 03 ABC 115 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde Furkan Çeliker'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile motosikletteki Şevket Sarıtaş ve İbrahim Sadıç, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslara Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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