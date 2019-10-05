Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Gıcır (69) yönetimindeki 43 VE 473 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun 55. kilometresinde, Sefa Can Karadağ'ın (20) idaresindeki 03 EC 560 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralanırken, Gıcır'ın kullandığı otomobildeki Veli Bacak (69) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karadağ, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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