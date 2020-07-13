Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı

Nusrettin Yalçın (34) idaresindeki 35 ABV 397 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 18. kilometresi Sülümenli kavşağında Alper Taban (40) yönetimindeki 03 ABV 188 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Taban ile aynı araçtaki Battal Gazi Özcan (54) olay yerinde yaşamını yitirirken Hüseyin Kandemir (53), diğer otomobilin sürücüsü Yalçın ile aynı otomobildeki Serdar Çelik (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İncelemenin ardından Taban ve Özcan'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sülümenli, Afyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:37 Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 17:57 Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
17:57
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı
16:58
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:53:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]