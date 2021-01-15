Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

15.01.2021 16:25
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.M.T. idaresindeki 35 FE 272 plakalı otomobil, Yeni Çivril kara yolu İYAŞ kavşağında B.A. yönetimindeki 32 FP 794 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karahisar, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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