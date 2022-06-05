Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

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