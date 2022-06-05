Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

05.06.2022 15:30
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Pazarağaç beldesinden Çay ilçesi istikametine seyir halinde olan A.R.E. (36) idaresindeki 03 PP 889 plakalı otomobil, İ.Ö. (58) yönetimindeki 03 PT 605 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü İ.Ö, kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü A.R.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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