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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

06.02.2022 00:22
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim Gökcen (22) idaresindeki 35 AY 4214 plakalı otomobil, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki 03 ADJ 048 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Musab Tuncer ve araçta yolcu olarak bulunan Kübra Tuncer ile 35 AY 4214 plakalı otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Halk Eğitim Merkezi, Karahisar, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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