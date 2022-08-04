2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

04.08.2022 10:19
2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 45 ZF 390 plakalı otomobil, H.Ş.'nin kullandığı ve yolun cep kısmından dönüş yapmaya çalışan 42 AIY 724 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ş.C., isimli şahıs yaralanırken, yaralı yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Karahisar, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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