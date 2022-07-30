Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

30.07.2022 17:26
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

F.G, idaresindeki 29 K 9822 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Özdilek köprüsünde B.D'nin kullandığı 03 ABR 802 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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