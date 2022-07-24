Tarım aracında bulunan Şefika Özçelik, kaza yerinde yaşamının yitirdi. Kazada, sürücü Musa Özçelik ile tarım araçlarındaki Zeliha, Cemile, Melike Çelebi ile Hasan, Ela ve Döndü Özçelik yaralandı.

Kaynak: AA

Ali Özçelik, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da iki tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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