Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 tırı, Konya köprülü kavşaktaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 700 bin boş makaron ele geçirildi.

Ekipler, tır sürücüleri B.S. ile M.S.Ö'ye adli işlem yaptı.