Afyonkarahisar'da iki tır sürücüsünden birini öldürüp diğerini yaralayan iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yol verme konusunda tartıştığı öne sürülen iki tır sürücüsünden birini silahla öldürüp diğerini yaralayan baba ile oğul gözaltına alındı.

İddiaya göre, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Hal Kavşağında, otomobil sürücüsü S.E. (49) ile araçtaki oğlu B.E. (20), tır sürücüleri Sinan Sarıkaya (34) ve Ayhan Keskin'le (52) yol vermeme konusunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E, yanında bulundurduğu tabancayla Sarıkaya ile Keskin'e ateş etti.

Yaralanan tır sürücüleri, bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı, Sarıkaya, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan ve araç değiştirdikleri belirlenen S.E. ile B.E, ilçeye bağlı Akkonak köyünde yakalandı.