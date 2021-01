Afyonkarahisar'da iki tır sürücüsünden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yol verme konusunda tartıştığı öne sürülen iki tır sürücüsünden birini silahla öldürüp diğerini yaralayan zanlı tutuklandı.

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar baba S.E. ile oğlu B.E. adliyeye sevk edildi.

S.E, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, oğlu B.E. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Olay

Afyonkarahisar- Konya kara yolu Hal Kavşağı'nda, 22 Ocak'ta otomobil sürücüsü S.E. (49) ile araçtaki oğlu B.E. (20), tır sürücüleri Sinan Sarıkaya (34) ve Ayhan Keskin'le (52) yol vermeme konusunda tartışmış, akabinde çıkan kavgada B.E. yanında bulunan tabancayla Sarıkaya ile Keskin'i yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sarıkaya, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan zanlılar S.E. ile B.E, güvenlik güçlerince ilçeye bağlı Akkonak köyünde yakalanmıştı.