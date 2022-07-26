Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

26.07.2022 15:43
Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

U.Ö.A. (28) idaresindeki 35 BDM 972 meşrubat yüklü tır, Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Köroğlu Beli Mevkisi'nde, B.C. (49) yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı demir yüklü tırın dorsesine çarptı.

Sürücü U.Ö.A ile aynı tırda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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BUĞDAY YÜKLÜ TIR YANDI BUĞDAY YÜKLÜ TIR YANDI Meşrubat yüklü tır inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı Meşrubat yüklü tır inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Karahisar, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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