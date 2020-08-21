Afyonkarahisar'da İl Salgın Denetim Merkezi kurulacak - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kentte İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak ayrıca Koron virüsle ilgili konularak hizmet verecek çağrı sistemi de kurulacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi bir dizi karar aldı. Korona virüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan kararlar arasında öne çıkan maddeler ise şunlar oldu:

"Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

İhlallere dair her turlu şikayet ye ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulacak.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ye kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ye diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir yeti tabanı teşkil edilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' ile İçişleri Bakanlığın denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ye ticari taksilere 'Güvenli Alan' logosu verilecek." - AFYONKARAHİSAR