Afyonkarahisar'da "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, termal bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin bacasız bir fabrika olduğunu belirtti.

Kentin turizm açısından çok önemli bileşenlere sahip olduğunu dile getirin Keklik, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar binlerce yıllık geçmişi olan kadim bir kent. Bu geçmişinden gelen çok köklü bir kültür mirasına sahip. Tüm yolların kesiştiği çok stratejik bir konumda bulunuyor. Çok zengin yer altı ve yer üstü kaynakları var. Ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Termal turizm macerasıyla başlayan turizm geçmişi, bu günlerde tarihi evleri, spor ve doğa turizmi ile çeşitlendirerek geliştirdi."

Keklik, turizm konusunda kentin tüm bileşenlerinin topyekun bir seferberlik içinde olduğunu ve ciddi çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından kentin tanıtım videosu izlendi, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun çalışma prensibi ve işleyişi ile ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Öner, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Ersan Eraslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, termal otel yöneticileri ve kurul üyeleri katıldı.