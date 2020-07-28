Afyonkarahisar'da ilk "pediatrik kemik iliği nakli" gerçekleştirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ilk "pediatrik kemik iliği nakli" gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ilk pediatrik kemik iliği naklinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ilk pediatrik kemik iliği naklinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Eker, Zafer Sağlık Külliyesi F Blok'taki Kemik İliği Nakli Ünitesi önünde düzenlenen basın toplantısında, gerçekleştirilen operasyonun üniversitelerindeki ilk çocuk kemik iliği nakli olduğunu söyledi.

Tedaviyi başarıyla gerçekleştirmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Eker, sağlığına kavuşan 14 yaşındaki erkek çocuk hastanın tek tedavi şansının kemik iliği nakli olduğunu anlattı.

İbrahim Eker, şöyle konuştu:

"Öncelikle hastanın anne, baba ve kardeşlerini taradık ve 8 yaşındaki erkek kardeşinin tam uyumlu olduğunu saptadık. Hastanın kemik iliğini boşaltmak, nakledeceğimiz kemik iliğine yer açmak ve doku reddini engellemek için 6 gün süren hazırlık protokolü adını verdiğimiz yoğun bir tedavi süreci uyguladık. Bu sürecin ardından genel anestezi altında, ameliyathanede yaklaşık 2 saat süren bir işlem ile vericinin leğen kemiklerinden topladığımız kemik iliğini hastamıza başarılı bir şekilde naklettik."

Hastaya nakledilen kemik iliğinin tutarak sağlıklı hücreleri kendi başına yeteri kadar üretmeye başladığının bilgisini de veren Eker, hastayı kısa sürede taburcu etmeyi planladıklarını, bundan sonraki tedavinin ise ayaktan takip edileceğini kaydetti.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da kemik iliği nakli gibi üst düzey bir tedavinin Afyonkarahisar'da uygulanmasına vesile olan bütün akademik ve idari personele teşekkür ettiğini dile getirdi.

Okumuş, "Hedefimiz, AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesini, sayılı uluslararası akredite kemik iliği nakli merkezleri arasına sokmaktır." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da ilk pediatrik kemik iliği nakli gerçekleştirildi

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 08:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ilk 'pediatrik kemik iliği nakli' gerçekleştirildi - Son Dakika
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