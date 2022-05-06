Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri "Gerçek Doğa Koruyucuları"nı öğrendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri "Gerçek Doğa Koruyucuları"nı öğrendi

06.05.2022 14:57
Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri "Gerçek Doğa Koruyucuları"nı öğrendi

Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu İlkokulu öğrencileri, e-Twinning çalışması olan "Gerçek Doğa Koruyucuları" projesi kapsamında 6 hayvan hakkında araştırma yaptı.

Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu İlkokulu öğrencileri, e-Twinning çalışması olan "Gerçek Doğa Koruyucuları" projesi kapsamında 6 hayvan hakkında araştırma yaptı.

2/D sınıfı öğrencileri, proje kapsamında farklı kaynaklardan araştırma yürüttü.

Sınıf öğretmeni Sümbül Dönmez Kazancı, yaptığı açıklamada, e-Twinning çalışması olan "Gerçek Doğa Koruyucuları" projesinin doğayı koruma noktasında farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Projenin amacının öğrencilerin doğadaki canlıları tanıması olduğunu aktaran Kazancı, şunları kaydetti:

"Doğayı korumada bizler, su samuru, arı, kunduz, sincap, fare ve deniz gergedanı hakkında bilinçli olmalıyız. Öğrenmeyi planladığımız bu hayvan dostlarımızın özelliklerini yakından tanıyıp, farkındalığımızı artırmayı planladık. Proje kapsamında, öğrencilerimiz web, kitap ve dergi gibi çeşitli kaynaklardan araştırmalarını yaptı. Daha sonra öğrenciler pekiştirilen bilgilerle, sınıf arkadaşlarına sunum gerçekleştirdi, pano ve broşür hazırladı. Okul müdürümüz İbrahim Şimşek'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kazancı, proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin "Gerçek Doğa Koruyucuları" hayvanlarını yakından tanıdığını ve farkındalık oluştuğunu ifade etti.

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Araştırma, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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