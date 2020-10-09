Afyonkarahisar'da imar ve şehircilik toplantısı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katılımı 'planlı alanlar tip imar yönetmeliği, otopark yönetmeliği, deprem yönetmeliği, müteahhitlik yasası ve diğer imar ve şehircilikle' ilgili konularda bir toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Mimarlar Odası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Mimarlar Odası'nın davetlisi olarak düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yanı sıra, Başkan Yardımcısı Mimar Benol Kaplan, İmar ve Şehircilik Müdürü Ziya Kükey katıldı. Toplantıda, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, otopark yönetmeliği, deprem yönetmeliği, müteahhitlik yasası ve diğer imar ve şehircilikle ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunularak şehrimizin teknik altyapı projeleri ile inşaat sektörünün sorunları ve çözüm yolları ele alındı. Mimarlar Odası Başkanı Süleyman Bircan, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Neoldum, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Çetin İnce, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Çağdaş Göker, Müteahhitler Dernek Başkanı Mehmet Suna, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nevzat Algan, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Miraç Daldal, Makine Mühendisleri Odası adına Ahmet Şen Kabak, Jeoloji Mühendisleri Odası adına Selçuk Altuntuğ, Tümsiad Adına Celal Bangır katıldı. Kenti ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeybek, "Afyonkarahisar'ın gelişimi konusunda tüm kesimlerin fikir, öneri ve taleplerini alıyoruz. El birliği ile Afyonkarahisar'ımızı güzelleştireceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR