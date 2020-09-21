Afyonkarahisar'da inşaat işçilerinin minibüsü devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bolvadin- Çobanlar yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Çobanlar'dan Bolvadin yönüne giden Ergün Sarakaya'nın (33) kullandığı 03 ABZ 724 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Ergün Sarakaya ile inşaat işçileri Mehmet Mercan (40), Uğur Sarakaya (36), Veysel Saltık (36), Metin Dönmez (51), Koray Dereli (17) ve Hamdi Büyükkebabçı (16) yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden kendileri çıkarken, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

- Afyonkarahisar