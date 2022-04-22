Afyonkarahisar'da inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki inşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan ile Karşıyaka mahallerinde iki inşaattan kaynak makinesi, spiral, matkap, hilti, lokma takımı, akü, çekiç, makas ve keser gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ayakkabı ve montundan tespit ettiği Özbekistan uyruklu S.E, olduğunu belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan şüphelinin, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.