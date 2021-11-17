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Afyonkarahisar'da iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

17.11.2021 08:59
Afyonkarahisar'da iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde iplik fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde iplik fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın deposunda dün çıkan yangına, Denizli ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, fabrika binasında ve depodaki ürünlerde zarar oluştuğu bildirildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın pamuk deposunda dün, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye itfaiye, Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları, polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yangının çıktığı depoda kimsenin olmadığı öğrenilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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