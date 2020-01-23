Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Akören beldesi Bağdat Mahallesinde yol kenarındaki bir işletmenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında, iş yerinde büyük çaplı hasar oluştu.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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