Afyonkarahisar'da işçi, personel servisleri denetlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da işçi, personel servisleri denetlendi

03.03.2022 11:18
Afyonkarahisar'da işçi, personel servisleri denetlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde işçi ve personel taşıyan servis araçları denetlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde işçi ve personel taşıyan servis araçları denetlendi.

Sandıklı-Hocalar kara yolunda yapılan denetimlerde işçi ve personel servis taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve güvenli bir trafik ortamı oluşturulması maksadıyla trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler esnasında sürücülerin yeterli sürücü belgesi, araçların yetki izin belgesi, geçerli trafik sigortası ve fenni muayenesinin olup olmadığı kontrol edilirken, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin takip mesafesine uymaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, eksik evraklı araç sürücülerine de cezai işlem uyguladı.

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Karahisar, Tragger, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da işçi, personel servisleri denetlendi - Son Dakika


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