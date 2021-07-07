Afyonkarahisar'da işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, işçilerin kasalarla getirdikleri kirazları daha büyük bir kasaya aktarması yer alıyor.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetlediği işletmeye, hijyen kurallarına uymadığı ve ürünleri depolama izni bulunmadığı gerekçesiyle tutanak tutarak, para cezası uyguladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki ürün toplama merkezinde, bir çalışanın kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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