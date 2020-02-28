Afyonkarahisar'da İŞKUR hizmet noktası protokolü imzalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında hizmet noktası protokolü imzalandı.

ATSO'da düzenlenen imza törenine ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Gül ile İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya katıldı.

Karakaya, protokol ile ilgili verdiği bilgide şunları dile getirdi.

"Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda hizmet noktası oluşturmak için çalışma başlattık. Burada oluşturulacak noktada işçi arayan oda üyelerimiz daha hızlı sonuç alabilecek. Burada yetkilendirilen personeller işçi ile iş arayanı daha çabuk buluşturacak."

Gül ise, Afyonkarahisar'ın istihdam sağlama açısından verilen sözleri fazlasıyla yerine getirdiğine değinerek, "Bu çalışma ile istihdama yönelik, işsizliğin azaltılmasına yönelik işlemlerimizi burada da gerçekleştireceğiz. Afyonkarahisar istihdam açısından başlatılan seferberlikte 10 bin istihdam sözünü yerine getirmiştir. Bu tür çalışmaları İŞKUR ile birlikte yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.