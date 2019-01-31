Afyonkarahisar'da İstihdam Kurası
1 saat önce
İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde geçici istihdam edilecek 50 kişi için kura çekildi.
İŞKUR
tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Afyonkarahisar
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde geçici istihdam edilecek 50 kişi için kura çekildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü sosyal tesislerinde, noter huzurunda çekilen kuraya 707 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.
Afyonkarahisar 6. Noteri Cemile Çot tarafından gerçekleştirilen kurada işe alınacak 50 kişi belirlendi.
Kurada ismi çıkan vatandaşlar, gerekli evrakları teslim ederek 7 Şubat'ta iş başı yapacak ve 6 ay süreyle çalışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:53 Kaynak: AA
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