Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı

17 dakika önce

Afyonkarahisar'da iş gücü potansiyeli ve işsizliğin giderilmesi amacıyla istihdam ve mesleki eğitim toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Afyonkarahisar'da iş gücü potansiyeli ve işsizliğin giderilmesi amacıyla istihdam ve mesleki eğitim toplantısı yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu binasında düzenlenen toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, kurul üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın Türkiye'de işsizliğin en az olduğu 5 il arasında olduğunu söyledi.

İş gücünde nitelikli insanların kamu ve özel sektörde bir şekilde iş bulabildiğini aktaran Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bizim dinamizmi kazanabilmemiz adına toplum olarak herkesin bir mesleği olması lazım. Herkesin yapabileceği bir iş olması lazım. Ne iş yaparsın denildiğinde her işi yaparım diyen bir kişi aslında hiçbir şey yapamıyor demektir. İnsanların uzmanlaşması lazım. Çağımız artık uzmanlığın bile yetmediği daha ileri uzmanlıkların gerektirdiği bir çağdır. Onun için bizim bu toplantılarda daha çok meslek edindirmeyi ve daha çok uzmanlığa önem vermeyi hedeflemeliyiz ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. İnşallah 2019 yılı ilimiz açısından, istihdam oranın daha yüksek olduğu bir yıl olur diyor ve toplantıyı da başlatmış oluyoruz."

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya da kurumun çalışma ve faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:54 Kaynak: AA

İŞKUR, Afyon, Güncel
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