Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı

12.03.2022 12:55
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı

Afyonkarahisar'da Belediyesi bandosu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla Zafer Meydan'ında saat 12: 03'te Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı söyledi.

Afyonkarahisar'da Belediyesi bandosu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla Zafer Meydan'ında saat 12: 03'te Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere, İstiklal Marşı'nın kahramanlık mücadelesi sonucu Mehmet Akif Ersoy, tarafından yazıldığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oy birliğiyle kabul edilmesinin 101. yılı olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Günün önemi dolayısıyla Afyonkarahisar'da farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. İstiklal Marşı'mızı belediyemizin çalışanlarından oluşan bandomuzla günün anlam ve önemine istinaden 12 Mart'ta Zafer Meydanımızda saat 12: 03'te icra ettik. Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi 'Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı, yazdırmasın' diyoruz. İstiklal Marşı'mızın kıymetini bilelim."

YORUMLAR
500
Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği düzenlendi Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği düzenlendi Başkan Palancıoğlu: 'İstiklal Marşı; Türk milletinin ortak sesidir' Başkan Palancıoğlu: 'İstiklal Marşı; Türk milletinin ortak sesidir'

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Karahisar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement