Afyonkarahisar'da izci kulübü öğrencileri Belediye Başkanı Zeybek'i ziyaret etti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden oluşan izci kulübü, belediye başkanı Mehmet Zeybek'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek, yaptığı açıklamada, izci kulübü öğrencilerini 2022 yılında liderlerinin başkanlığında Çanakkale'ye gönderebileceklerini belirtti.

Türkiye İzci Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı İl Sorumlusu Dilaver Kayacan da Afyonkarahisar'da izcilik alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İzci Lideri Yusuf Akgün ise okulun sosyal aktivitelerini canlandırmak için harekete geçtiklerini belirterek desteklerinden dolayı belediye başkanı Zeybek'e teşekkür etti.