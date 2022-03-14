Afyonkarahisar'da izinsiz kazı iddiasıyla profesörün de aralarında olduğu 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da izinsiz kazı iddiasıyla profesörün de aralarında olduğu 4 zanlı yakalandı

14.03.2022 15:39
Afyonkarahisar'da izinsiz kazı iddiasıyla profesörün de aralarında olduğu 4 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla profesörün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla profesörün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde polis ekiplerini gören şüpheliler, "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamacanın ardından ekipler, M.G'yi ve metruk binadaki M.Ş'yi yakaladı.

Zanlıların yanlarında olduğunu söylediği H.B. ile M.A.D. de İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan M.G'nin profesör olduğu ve öğretim üyeliği yaptığı öğrenildi, olayla ilgili emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiğinde üniversite yönetimi tarafından idari soruşturma başlatılacağı bildirildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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