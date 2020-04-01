Afyonkarahisar'da izinsiz salyangoz toplayan 4 kişiye 2'şer bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz topladıkları gerekçesiyle 4 kişiye 2'şer bin lira ceza kesildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesinde Arızlar köyü civarında A.A, T.A, N.A. ve E.A'nın izin belgesi olmadığı halde salyangoz topladığını tespit etti.

Ekipler, el koyduğu salyangozları doğaya bırakırken söz konusu 4 kişiye, ilgili kanun maddesi gereğince 2'şer bin lira cezası uyguladı.