Afyonkarahisar'da 6 kattan fazla bina yapımına izin verilmeyecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 6 kattan fazla bina yapımına izin verilmeyecek

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek:

"Vatandaşlarımız enkaz altında kalmadan önce gerekli önlemleri alıyoruz"

AFYONKARAHİSAR - İzmir'de meydana gelen depremin ardından önemi bir kez daha anlaşılan yatay mimari konusunda bir adım atan Afyonkarahisar Belediyesi, aldığı kararla 6 kattan fazla bina yapılmasına izin vermeyecek.

Afyonkarahisar belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dün belediye meclisinde gündeme gelen ve 6 kattan fazla bina yapımına izin verilmememsine yönelik kararı değerlendirdi. Afyonkarahisar'ın birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Zeybek, 6 kattan fazla bina yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi. Zeybek, "Ben göreve geldiğim ilk andan itibaren dikey mimariye müsaade etmeyeceğimi ifade ettim. Bizden önceki dönemde ruhsat almış, arkadaşlarımızın yasal haklarına dokunmamak şartıyla bundan sonra alınacak izinlerde en fazla bölge bölge 6 kattan fazla vermeyeceğimi Mimarlar Odasıyla yaptığım toplantıda da ifade etmiştim. Biz birinci derece deprem kuşağında yaşayan bir iliz. Neyin ne zaman geleceğini hesap edemeyiz. Biz zamanında tedbir alarak Allah muhafaza deprem anında hasar gördükten sonra, vatandaşlarımız enkaz altında kaldıktan sonra dizlerimizi dövmekten ziyade önceden bu tedbiri alıp, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 2 Kasım'da yaptığımız meclis toplantısında bunun kararını aldık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın her ortamda ifade ettiği üzere yatay mimariyi ön plana çıkartan bir mimari anlayışımızla bunu da inşallah tavizsiz uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm başlıyor"

Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm için vatandaşlarla görüşmelerin başladığını belirten Zeybek, "Kentsel dönüşümle alakalı şu aşamadan sonra bakanlığımız, hükümetimiz çok ciddi bir şekilde bu meseleler üzerinde duruyor. Bakanımızın ifadesi biran önce halkla görüşmeler tamamlandıktan sonra değerlendirmeler yapılıp 250-300 konut Mısri Mahallesi'nde, 250-300 konut İbaret Camiinin oradaki mahallelerde olmak üzere birinci etap olarak başlaması talimatını verdi. Arkadaşlarımız Toplu Konut İdaresi Uzlaşma Bürosunu açtı. Vatandaşlara sadece parselleri hakkında bilgilendiriyorlar. Daha sonra değerlendirme ekibi gelip hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bir değerlendirme yapılıp inşallah ilk kazmayı vuracaklar" dedi.